Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

Thorgan Hazard blikt terug op zijn recente prestaties en legt uit hoe hij bij Anderlecht werkt aan zijn fysieke conditie. Hij benadrukt de intensiteit van de trainingen en deelt zijn ervaringen met het team en de staf.

Hazard en zijn fysieke metamorfose

Binnen een korte periode kende Hazard een duidelijke ommekeer. Waar hij tegen Charleroi weinig kon brengen, speelde hij sterk tegen Mechelen en excelleerde hij tegen Club Brugge. “Ik zit in een goede periode”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Ik voel me fysiek goed, ik voel me goed in de ploeg en ik heb geen blessure.”

Zijn trainer Besnik Hasi merkte op dat Hazard op 32-jarige leeftijd meer kilometers aflegt dan ooit tevoren. Deze fysieke intensiteit verraste zelfs de speler zelf. Hij benadrukt dat ouder worden betekent dat er harder gewerkt moet worden. “Vooral wanneer je ouder wordt, moet je meer werken. En dat doen we bij Anderlecht, dat kan ik je verzekeren.”

Thorgan Hazard en de fysieke staf

Hazard legt uit dat de club veel aandacht besteedt aan preventieve oefeningen en sessies in de fitnessruimte. “We werken in de zaal, we doen preventieve oefeningen voor en na de training. Eerlijk gezegd was ik verrast door de werkbelasting in deze club.” Daarmee geeft hij aan dat de aanpak bij Anderlecht intensiever is dan hij gewend was.

Hij vergelijkt dit met zijn periode in Duitsland, waar fysieke arbeid centraal stond. “Het is niet gemakkelijk om meer te werken dan in Duitsland. En toch is dat bij Anderlecht het geval. We hebben een grote staf met meerdere fysieke trainers. Soms zeg ik dat we te veel werken.”

Misstap in Charleroi

Zijn mindere wedstrijd tegen Charleroi beschouwt Hazard als een uitzondering. “Het klopt dat ik die dag niet goed was. Maar zelfs als je slecht speelt, kan je scoren. Wanneer je slecht bent en toch scoort, vergeten de mensen dat.”

De wedstrijd tegen Brugge paste beter bij zijn speelstijl. Omdat Anderlecht op voorsprong kwam, moest de tegenstander meer risico nemen. “En dat is wat ik graag heb.” Hazard gaf aan dat hij in zulke situaties meer voorin blijft, wat hem toeliet om een ploegmaat vrij voor doel te zetten.