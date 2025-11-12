Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"
Het was een verrassend debuut in de Jupiler Pro League afgelopen weekend: Matties Volckaert mocht als rechtsachter opdraven voor KAA Gent tegen KRC Genk. En door de blessure van Paskotsi liggen er misschien nog meer kansen.

Matisse Samoise was licht geblesseerd en ook Duverne en Van Der Heyden waren niet fit voor de wedstrijd van KAA Gent tegen KRC Genk. En dus koos Ivan Leko zoals wij voorspelden voor Matties Volckaert in de verdediging.

Matties Volckaert ziet kinderdroom uitkomen

Voor de 23-jarige verdediger was het uiteraard een droom die uitkwam. Vooraf had hij – uiteraard – stress, maar dat kon hij snel de baas: “Het viel nog goed mee met de zenuwen eigenlijk.”

“Eens dat eerste fluitsignaal daar is, dan draai je de knop om en is het volle focus. Maar het oplopen met al die supporters, wetende dat je daar zelf altijd stond: dat is fantastisch, een droom die uitkomt.”

Goed debuut van jonge verdediger

Met een ongelukkig afgeweken bal zorgde Volckaert voor de jammerlijke 0-1: “Het was even pijnlijk en vloeken, maar dan moet je snel verder. Alles bij elkaar heb ik laten zien wat ik wilde laten zien.”

Mathias Delorge was trots op de jonge Buffalo: “Ik had hem gezegd dat hij er van moest genieten. Hij heeft het toch maar gedaan. Ik zou Volckaert een dikke 8 geven voor zijn wedstrijd, hij deed het goed ondanks dat ongelukkig doelpunt.”

