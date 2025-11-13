'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

Het gaat voorlopig niet al te goed met Antonio Cordero bij KVC Westerlo. Hij mag weinig spelen en dus zijn ze van plan om in te grijpen bij zijn moederclub Newcastle United. De kans dat hij sneller terug zal keren naar Engeland is bestaande.

Antonio Cordero werd door Newcastle United voor één seizoen uitgeleend aan Westerlo. De kans dat hij die huurdeal helemaal zal uitdoen, lijkt echter steeds kleiner te gaan worden.

Newcastle United haalt speler sneller terug weg bij Westerlo

De Spaanse jeugdinternational die sinds augustus op huurbasis uitkomt voor Westerlo, krijgt voorlopig weinig speelminuten in de Jupiler Pro League. Dat leidt tot bezorgdheid bij zijn moederclub Newcastle United, die andere verwachtingen had bij de uitleenbeurt.

The Magpies droomden van een scenario zoals bij Luka Vuskovic, die wél een heel goede periode had bij KVC Westerlo. Zover lijkt het niet te gaan komen met Cordero.

Geen succesverhaal voor Cordero

De linksbuiten staat volgens Transfermarkt na veertien speeldagen nog steeds maar op zes invalbeurten, goed voor een totaal van 83 minuten. In geen enkele wedstrijd behoorde hij tot de basiself. De voorbije weken zat hij zelfs niet in de selectie.

En dus zou Newcastle United gaan ingrijpen en hem vroeger komen terughalen. Dat is alvast wat diverse bronnen uit Spanje - waar Cordero jeugdinternational bij de U19 is - ondertussen hebben laten weten.