Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

Bij Club Brugge zal het de komende maanden opnieuw gaan stuiven. Mogelijk kan er al deze winter opnieuw flink gecasht worden. Een van de topspelers staat in de nadrukkelijke belangstelling van heel wat ploegen.

Internazionale heeft een plan met Aleksandar Stankovic en de voorbije dagen lekte ook de interesse van diverse ploegen uit de Premier League in de middenvelder uit.

De Italianen hebben de eerste keuze en kunnen met 23 miljoen euro normaal gezien de speler terugkopen, al zijn er mogelijk andere kapers op de kust die met een vergelijkbaar bedrag op de proppen zullen komen.

Leipzig en Leverkusen roeren zich nu ook voor Aleksandar Stankovic van Club Brugge

Mogelijk is het Internazionale dat hem zal terugkopen en vervolgens met winst kan verkopen, want er is heel veel interesse in de middenvelder. Na Tottenham en Newcastle United duikt nu ook interesse uit Duitsland op.

🚨🆕 #ClubBrugge 🇷🇸

Aleksandar Stankovic attracting serious interest!



💰 Inter Milan hold a €23M buy-back clause for next summer.



👀 Leverkusen and RB Leipzig are also monitoring the Serbian midfielder. pic.twitter.com/NQ2DQdEVKf — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 13, 2025

RB Leipzig en Bayer Leverkusen zijn de volgende ploegen die genoemd worden in de transferstrijd rond Aleksander Stankovic. Dat laat Ekrem Konur alvast weten.

De middenvelder heeft dus duidelijk zijn start bij Club Brugge niet gemist. Zowel in de competitie als in de Champions League maakt hij net als de rest van de ploeg indruk.