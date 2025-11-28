Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Een maand na het verlies van zijn vader vertelt Benito Raman openhartig hoe zwaar de afgelopen weken waren. De KV Mechelen-spits blikt terug op een moeilijke vader-zoonrelatie, gemiste kansen en pijnlijke breuken binnen de familie.

Het is een maand geleden dat KV Mechelen-spits Benito Raman zijn vader verloor. Gino Raman werd 57 jaar oud en overleed aan een hartaanval. In een interview met Het Laatste Nieuws sprak hij erover.

"Het gaat wel. Ik denk er niet te veel aan dat hij er niet meer is. Erover spreken gaat ook perfect. Maar soms zit ik in de zetel naar tv te kijken wanneer er iemand begraven wordt… Dan denk ik: f*ck, bij mij is het ook van dat. Ik ga mijn papa nooit meer zien. Hij was maar 57, hè", zegt Raman, die bepaalde dingen nog maar moeilijk kan begrijpen.

Raman vertelt zijn verhaal

"Mijn broer Betino, die bij mijn vader woonde, was thuis op het moment dat hij gestorven is. Mijn vader en zijn vrouw hebben hem nog geroepen, maar ik denk dat hij het niet serieus heeft genomen. Zijn band met de nieuwe vrouw van papa was niet goed. Als zij zwart zegt, is het voor hem wit. Op de begrafenis is hij ook niet naar binnen gegaan. Je kon de dienst via een livestream volgen, ik denk dat hij dat heeft gedaan."

"Maar dat je niet binnen gaat op de begrafenis van je eigen vader… Dat kan er bij mij niet in. Akkoord, hij was niet de beste vader, maar hij heeft wel altijd alles voor ons gedaan. En als je het niet voor hem doet, doe het dan op zijn minst voor ons mama, voor onze zussen. Dat vind ik echt heel jammer", gaat Raman verder.

Lees ook... Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter"›Hij haalt aan dat de band met zijn vader heel moeilijk was. De twee communiceerden vooral via berichten en volgens de spits kreeg hij nogal veel commentaar van zijn vader, die altijd negatief was. Na een tijdje kwam hier wat verbetering in. De avond voor zijn overlijden stuurde vader Gino nog een bericht.

"En daar ben ik niet meer op ingegaan. (verbijt de tranen) Sorry. Ik heb nu gewoon spijt dat ik niet meer geantwoord heb. Maar ik was die commentaar altijd zó beu."