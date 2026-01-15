'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

Foto: © photonews

Marc Wilmots had het doel voor dit seizoen in de Pro League aangekondigd: Standard moet de Champions' Play-offs 1 spelen. En daarvoor zullen er meerdere versterkingen komen in deze wintermercato.

Standard de Liège is actief geworden op de transfermarkt en heeft zijn eerste winterversterking getekend: Gustav Mortensen heeft een contract van vier en een half jaar getekend. Marc Wilmots rekent er niet op om daar te stoppen. De club wil dit seizoen de Champions' Play-offs spelen.

Marc Wilmots wil stevige deals sluiten

De directie versnelt de zoektocht naar een nieuwe rechtsbuiten. Volgens de krant Le Soir zou de club proberen Teddy Teuma terug naar België te halen. De voormalige aanvoerder van Union SG, 32 jaar oud, zou onderhandelen over een kosteloze ontbinding van zijn contract bij Reims.

De Maltese international zou zich voor zes maanden kunnen verbinden, met een extra optie op mogelijk nog een of meerdere jaren extra. Hij heeft onlangs zijn statuut van basisspeler bij Reims verloren, wat de operatie mogelijk maakt.

Hereniging tussen Teuma en Nielsen in de maak?

Sterke man Marc Wilmots zou Teuma en Casper Nielsen, twee spelers die elkaar goed kennen sinds hun passage bij Union, op die manier bij elkaar willen brengen. Een duo dat het team sneller vooruit kan helpen.


Standard de Liège zou een mooie slag kunnen slaan door gratis een voormalige sleutelspeler uit de Pro League terug te halen. Het blijft afwachten hoe de supporters van Union zullen reageren als dit concreet wordt.

