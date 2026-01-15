Opbod kan beginnen: 'Ook Manchester City klopt aan bij Club Brugge'

Er is al heel veel inkt gevloeid over de zaak van Joel Ordonez. Eerst was er sprake van een topdeal van 50 miljoen euro deze winter, daarna werd dan weer gesproken dat Liverpool dat bedrag helemaal niet wilde betalen. En nu springt ook ... Manchester City in de dans.

De soap rondom Joel Ordonez heeft al meermaals een onverwachte wending genomen. Terwijl iedereen een recordvertrek naar Liverpool voor 50 miljoen euro aankondigde, beweerde het Engelse medium Mail Sport dat dit niet waar was.

Geen akkoord in de maak

Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen Club Brugge en de Engelse club voor de verdediger. Liverpool volgt de jonge Ecuadoraan, maar gaat niet verder dan dat. En dus kijken andere ploegen ondertussen ook naar hem.

Volgens BolaVIP heeft ook ... Manchester City zich ondertussen geroerd. Zij zouden hem een jaarloon van drie à vier miljoen euro willen bieden en komen daarmee ernstig in het vaarwater van grote concurrent Liverpool.

Club Brugge is niet gehaast om Joel Ordonez te verkopen

Met een marktwaarde van 28 miljoen euro volgens Transfermarkt heeft Club Brugge geen haast om hem te verkopen. Dat kan eventueel deze winter zijn als er een ongelooflijk bod zou binnenkomen, maar anders volgende zomer pas zijn.


Dat de grootmachten tegen elkaar optornen kan bovendien voor een nog aantrekkelijkere prijs zorgen als het tot een transfer komt. Haast is er dus zeker niet bij, al zijn ze bij blauw-zwart wel al aan het kijken naar mogelijke opvolgers.

