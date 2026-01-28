Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

De laatste dagen van de transferperiode zijn aangebroken. Eén van de dossiers die nog op tafel ligt bij Olivier Renard: zoekt Mario Stroeykens nog andere oorden op?

Mario Stroeykens verlengde in oktober jongstleden zijn contract tot medio 2028. Op die manier kon RSC Anderlecht een gratis vertrek van het 21-jarige jeugdproduct vermijden.

Ondanks zijn talent kreeg Stroeykens de voorbije maanden amper speelminuten. Met een marktwaarde van acht miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.) verpersoonlijkt de middenvelder nochtans een deel van het paars-witte kapitaal.

Welke clubs hebben interesse in Mario Stroeykens?

Aan interesse nochtans geen gebrek. Besiktas JK had een akkoord met RSC Anderlecht, maar die verhuis gaat niet door. Stroeykens ziet een transfer naar Turkije niet zitten.

De 21-jarige middenvelder had dan weer zelf een akkoord met OGC Nice, maar op clubniveau liep het spaak. De Fransen onderhandelden een huur met optie tot aankoop, maar in die constructie - versta: in het aankoopbedrag - kon Anderlecht zich niet vinden.

Waar wil Mario Stroeykens zelf naartoe?



Stroeykens hoopt dat er de komende dagen nog een oplossing uit de bus zal vallen. Parma Calcio 1913 en Torino FC hebben concrete interesse in het jeugdproduct van Anderlecht. Al tikt de tijd langzaam weg richting Transfer Deadline Day…