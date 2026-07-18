WK-LIVE 18/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon
De WK-finale tussen Spanje en Argentinië krijgt nog een extra discussie mee. Peter Vandenbempt ziet geen complot rond Messi en co, maar vindt wel dat de grote sterren op dit toernooi opvallend vaak beslissingen in hun voordeel kregen. (Lees meer)
Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos
Met Yann Sommer heeft Club Brugge deze zomer een absolute topnaam weten binnen te halen. De 37-jarige Zwitser moet Simon Mignolet opvolgen en kijkt vol vertrouwen uit naar zijn nieuwe avontuur bij blauw-zwart. Op de clubkanalen vertelde de ervaren doelman waarom zijn keuze uiteindelijk op Club viel. (Lees meer)
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