Verdriet kent geen kleuren: fans Antwerp eren Buffel op unieke wijze

door Dirk Pieters vanuit Tubeke



Dat Stephanie, de vrouw van Thomas Buffel, afgelopen week overleed heeft de hele voetbalgemeenschap geschokt. Van overal kwamen dan ook boodschappen van medeleven. Inclusief vanuit Tubeke, waar de fans van Antwerp ook hun duit in het zakje deden.

Vooraf hadden de fans van The Great Old al een opschrift mee voor Thomas Buffel: "Sterkte, Thomas", was er te lezen. En tijdens minuut 19 - het rugnummer van Buffel - gingen ze massaal tekeer.

You'll never walk alone knalde uit het volle uitvak, waarmee ze Buffel veel sterkte wilden toewensen in moeilijke tijden. Ook wij willen graag nog eens ons medeleven betuigen aan Buffel, zijn familie en vrienden.