Sports Late Night luistert naar kritiek van kijkers en grijpt in

Toen Sports Late Night vorige week de samenvattingen van speeldag één serveerde, volgde er al na het eerste verslag een reclameblok. Na de derde wedstrijd volgde er nogmaals een reclameblok, iets wat op veel kritiek stuitte bij de kijkers.

Kortere reclames op betere tijdstippen

Maar bij VIER zijn ze niet blind voor de kritiek. “Er is inderdaad gesleuteld aan het ritme van de reclameblokken. Die blokken duren ook minder lang, maar dat is omdat we minder trailers voor Vier-programma’s uitzenden”, zegt woordvoerster Barbara Salomon aan Het Nieuwsblad.

Zondagavond, bij de laatste Sports Late Night van het weekend verwelkomde het programma ook meer gasten rond de tafel. Zo waren analisten Geert De Vlieger, Eddy Snelders, Anderlecht-speler Olivier Deschacht en acteur/Club Brugge-fan Rik Verheye van de partij.

Engels voetbal

Vanaf volgende week serveert het programma overigens ook Engels voetbal. De Premier League trekt zich opnieuw op gang en iedere week zal Sports Late Night ook beelden van de wedstrijden laten zien.