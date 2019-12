De Slag om Vlaanderen wordt interessant: "Met David erbij is Gent volgens mij zelfs iets sterker"

De Slag om Vlaanderen wordt interessant. Kan Gent in de eigen Ghelamco Arena iets uitrichten tegen het sterke Club Brugge? Volgens Trond Sollied kunnen de Buffalo's indien volledig wel degelijk concurreren met de West-Vlamingen.

Het drukke programma van Club ziet Sollied niet als iets negatiefs. "Als je als ploeg in zo’n positieve flow zit, is het niet zo moeilijk om zoveel wedstrijden snel na elkaar te spelen", aldus de Noor in De Zondag.

Het zwaartepunt van beide ploegen ligt vooraan. “Beide ploegen hebben veel offensieve kwaliteiten. Brugge is zeer goed bezig op alle fronten, terwijl Gent dan weer die ijzersterke thuisreputatie heeft. Met David er opnieuw bij zijn de Buffalo’s volgens mij zelfs nog iets beter dan Club. Als Gent verliest, zal het eerder aan de defensie dan aan de aanvalslinie liggen. Een ding is zeker: de wedstrijd zal een aangename pot voetbal opleveren."