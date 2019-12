Philippe Clement komt met geweldig nieuws: de Brugse succestrainer stapt in het huwelijksbootje

Het jaar van Philippe Clement was er een met vele successen op sportief vlak. Voor 2020 kwam hij ook al met goed nieuws, maar dan op persoonlijk vlak: de succestrainer stapt in het huwelijksbootje.

In Het Nieuwsblad blikte hij terug op zijn geweldig jaar. "Een titel is het hoogst haalbare en heel mijn leven draait rond voetbal. De titel met Genk was dan ook het summum", aldus Philippe Clement.

Daarnaast is hij met Club Brugge aan een uitzonderlijke reeks bezig, kwalificeerden ze zich voor de Champions League via de voorrondes en won hij de Trofee Raymond Goethals.

Dat evenaren in 2020 wordt enorm moeilijk, maar Clement toont zich ambitieus. "De Europa League winnen wordt moeilijk, maar in 2020 ga ik wel trouwen", verklapte hij.