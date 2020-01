Haalt Anderlecht via Craig Bellamy een nieuwe aanvaller binnen? 'Spits die momenteel in Denemarken speelt staat in de belangstelling'

Anderlecht hoopt om in de wintermercato afscheid te nemen van Isaac Kiese Thelin en aangezien Landry Dimata al een heel jaar buiten strijd is, kan er nog wel een extra spits bij. Volgens Deense media denkt RSC Anderlecht aan de komst van een oude bekende van beloftencoach Craig Bellamy.

Het zou gaan om Mustapha Bundu, een polyvalente aanvaller van Aarhus GF in de Deense eerste klasse. Bundu kwam toen hij nog bijzonder jong was uit voor de Craig Bellamy Foundation, een voetbalschool in Sierra Leone. Nadien speelde hij ook nog even voor FC Hereford in Engeland.

Bundu doet het in elk geval prima en was in 20 wedstrijden al goed voor 8 doelpunten en 9 assists. Volgens datzelfde medium zouden ook Lille OSC en AS Monaco de situatie in de gaten houden. Bundu kan uit de voeten op de flanken en diep in de spits.