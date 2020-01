Hoe zou het zijn met... William Owusu

Deze zomer verliet William Owusu de Belgische competitie. De aanvaller speelde bij Anderlecht, Cercle Brugge, Westerlo, Roeselare en Antwerp, maar nu speelt hij bij Ajman Club, een ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Owusu heeft al bij heel wat ploegen gespeeld. In het seizoen 2006-2007 zat hij zelfs even bij de jeugd van Anderlecht. Daar zou hij uiteindelijk niet lang spelen, want Sporting CP haalde hem daar weg.

Hij werd een paar keer uitgeleend door de Portugese topclub aan andere clubs in Portugal (Real SC, Gil Vincente), maar het was wel duidelijk dat Owusu daar nooit een echte kans ging krijgen. In 2010 werd hij dan voor het eerst uitgeleend aan een club uit een andere competitie: Cercle Brugge.

Cercle Brugge

Daar speelde de aanvaller een sterk seizoen. Hij speelde in totaal 37 wedstrijden voor Cercle Brugge en daarin zou hij 6 keer scoren en 4 assists geven. Sporting CP haalde hem in de zomer terug, maar ze waren nog steeds niet overtuigd.

Westerlo

Owusu voelde zich goed in Belgïe en dus kreeg hij opnieuw een uitleenbeurt aan een Belgische club. Deze keer was Westerlo aan de beurt. Hij werd voor twee seizoenen uitgeleend en ook nu werd hij een sterkhouder. Hij scoorde 18 keer en hij gaf 2 assists in 48 wedstrijden.

Owusu werd daarna nog één keer uitgeleend aan Corona Brasov, een club uit Roemenië, maar daarna liep zijn contract af bij Sporting CP. Antwerp had de passage van Owusu in de Belgische competitie in de gaten gehouden en aangezien hij het goed deed, wilden ze hem een kans geven.

Antwerp

Hij werd één keer voor een half seizoen uitgeleend aan Roeselare (8 wedstrijden, 3 doelpunten), maar Owusu was de voorbije jaren wel één van de favoriete spelers van de supporters. Hij was een sympathieke spits en hij stond regelmatig in de basis. Hij had ook een neus voor doelpunten bij de club, want in 139 wedstrijden zou hij uiteindelijk 44 keer scoren.

Ajman

Hij heeft deze zomer nog onderhandeld over een nieuw contract bij Antwerp, maar beide partijen kwamen er niet uit en dus mocht Owusu andere oorden opzoeken. Hij speelt nu in de Verenigde Arabische Emiraten bij Ajman Club en ook daar weet hij de weg naar doel wel staan. Hij scoorde al 6 keer en hij gaf 4 assists in 10 wedstrijden.