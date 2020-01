Bestuur denkt na over straf, spelers hebben het gehad met Lamkel Zé: "Zouden er geen aandacht mogen aan besteden, dat verdient hij niet"

Antwerp heeft beseft dat het blijkbaar onmogelijk is om Didier Lamkel Zé onder controle te houden. Na een heel rustige stage zorgde hij weer voor een negatieve noot met zijn rode kaart voor natrappen in een oefenmatch. En deze keer werd het niet met de mantel der liefde bedekt.

Het clubbestuur denkt na over wat ze moeten aanvangen met hun Kameroener. Luciano D'Onofrio en Paul Gheysens waren alvast bijzonder boos na de actie van de aanvaller. Zij zullen hem een straf opleggen, maar ook geen al te zware, want Lamkel Zé vertegenwoordigd nog steeds een grote sportieve en financiële waarde.

Al maakt hij zich stilaan onmogelijk in de kleedkamer. "We hebben instructies gekregen om er niet te veel over te zeggen, maar het is wel tijd dat dit intern aangepakt wordt”, aldus Steven Defour in GvA.

Ook Wesley Hoedt, nog een speler met een grote stem in de vestiaire, was 'not amused'. "Dit moet inderdaad opgelost worden in de kleedkamer, want zo kan het niet verder. Dit soort dingen hoort echt niet thuis op een voetbalveld. Maar we zouden er eigenlijk geen aandacht aan mogen schenken, want dan komt hij weer in de spotlights te staan. En dat verdient hij absoluut niet."