Haroun ziet evolutie bij Antwerp: "Zelfs Eupen speelde zo laag niet als Anderlecht, ze zijn bang van ons"

Antwerp FC zet dit seizoen opnieuw stappen. Sommigen zien in het stamnummer één zelfs dé uitdager van Club Brugge. Toch hebben de roodhemden het soms heel lastig tegen de zogenaamde kleintjes. Faris Haroun heeft daar een verklaring voor.

Meestal trekt Antwerp FC het laken naar zich toe, maar toch werden al kostbare punten te grabbel gegooid. “Vroeger waren we de ploeg die uit tweede klasse kwam”, legt Faris Haroun uit in Het Laatste Nieuws.

“We konden verdedigen en er vervolgens uitkomen op de counter”, gaat de aanvoerder van de Great Old verder. “Nu ziet iedereen ons als een kandidaat voor play-off 1. “De tegenstander is extra gemotiveerd en wacht ons op in een laag blok.”

Vroeger waren we de ploeg die uit tweede klasse kwam. Nu ziet iedereen ons als een kandidaat voor play-off 1

En dat zegt volgens Haroun alles. “Zelfs Anderlecht speelde zo tegen ons. Zelfs Eupen stond zo laag niet. Ze zijn bang van Antwerp. Anders ga je zo niet spelen.”