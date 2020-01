Ajax lijkt Razvan Marin gewoon te willen houden: "We strijden nog mee in drie competities"

Afgelopen zomer maakte Razvan Marin de transfer van Standard naar Ajax. De Roemeen kon zijn stempel nog niet echt drukken bij Ajax en Antwerp en Club Brugge liggen dan ook op de loer.

Erik ten Hag had het op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam over de situatie van Razvan Marin: "We strijden nog mee in de competitie, de KNVB Beker en in de Europa League en dus hebben we een brede selectie nodig. Er zijn altijd spelers die beter elders competitieminuten maken, maar Marin behoort niet tot die categorie."

Vader Petre Marin liet eerder al weten dat Razvan niet voor minder dan 15 miljoen euro uit Amsterdam mag vertrekken. Hoewel Marin nog geen vaste basisplaats heeft, lijkt een vertrek nog niet meteen aan de orde.