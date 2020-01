Onderschatting en twee andere obstakels waar Antwerp mee moet afrekenen tegen Cercle Brugge

Na drie weekends zonder voetbal en een week op winterstage onder de Spaanse zon kruisen Antwerp en Cercle Brugge de degens op speeldag 22 van de Jupiler Pro League, ofwel een wedstrijd tussen een ploeg uit de bovenste regionen van het klassement tegen de rode lantaarn.

Cercle Brugge staat met de rug tegen de muur. Met nog negen wedstrijden op het programma staat groen-zwart zes punten in het krijt op de voorlaatste. Er moet met andere woorden zo snel mogelijk geoogst worden om de nummers 14 en 15 onder druk te zetten.

Maar Antwep zal op zijn hoede zijn in het Jan Breydelstadion. "We gaan ze zeker niet onderschatten. We zullen wakker en gefocust moeten zijn. Anders kan je voor verrassingen komen te staan, waar je op dat moment geen antwoord op hebt", blikte Antwerp-trainer Laszlo Bölöni vooruit op het treffen met de Vereniging.

Eerste match na de winterbreak is altijd delicaat. Of het nu tegen de eerste of de laatste is.

De Roemeen gaf ook aan dat hij al aan de halve finale van de Beker van België -volgende donderdag- heeft gedacht, maar dat de focus nu eerst op Cercle ligt. Een ander gevaar is het nieuwe spelerspersoneel van de tegenstander. Die haalde met Christie-Davies, Eppel, Chatziisaias en Hotic vier nieuwkomers in huis.

"Ik ken de kwaliteiten van hun transfers niet. Het wordt dus een delicate match, maar dat is het altijd bij de hervatting na de winterbreak. Of je nu tegen de eertse of de laatste speelt. Iedereen moet gewoon volop in de strijd gaan", besloot Bölöni.