Charleroi en KV Mechelen discussiëren zwaar na match: volledig herspelen of match laten herbeginnen bij 1-0?

Het was opvallend druk rond de kleedkamer van Christoph Dierick na het stopzetten van Charleroi-KV Mechelen. Iedereen wou zijn zegje doen over wat er in het scheidsrechtersrapport moet komen. Charleroi wil de match laten herbeginnen bij 1-0, KV Mechelen wil dat uiteraard niet.

Het bondsreglement stipuleert dat de Geschillencommissie zal moeten beslissen. Die houden rekening met het rapport van de scheidsrechter en de match delegate. "Ik heb heel veel macht in België, maar over het weer heb ik niks te zeggen", zei Charleroi-preses Mehdi Bayat. "Daarom lijkt het me ook duidelijk dat het stopzetten de enige juiste beslissing was. Hier kon niet in verder gespeeld worden."

Maar het discussiepunt is vooral wat er nu moet gebeuren. Charleroi wil de match herspelen vanaf minuut 36 en bij een 1-0-stand. "Het lijkt me het logische om dat te doen ja. Ik zie niet in waarom we die voorsprong moeten laten vallen. Maar het ligt niet in mijn handen."

Bij KV Mechelen waren ze duidelijk boos nadat er bij Charleroi heel wat gelobbyd werd bij de ref. "Het reglement is wat mij betreft duidelijk niet? Volledig herspelen en met 0-0 beginnen. Maar wie ben ik?", zei Wouter Vrancken. "Er zijn hier al genoeg meningen in de neutrale zone gegeven na het stopzetten van de match, vooral bij de ref."