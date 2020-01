Vercauteren verwacht nog iets van de mercato: "Hopelijk nog een aanvaller ja"

Anderlecht zit klaar, maar hoopt morgen eerst en vooral een speler te verkopen. "En dan kunnen we onmiddellijk toeslaan", klinkt het bij de club. Frank Vercauteren hoopt er alvast op, want zijn offensieve mogelijkheden worden met de dag kleiner.

Vercauteren moest donderdag trainen met nul spitsen en amper een flankaanvaller. Dat wordt weer behelpen voor zondag tegen Moeskroen. "De mercato? Er zijn nog dossiers waar we mee bezig zijn, maar het valt af te wachten wat er nog vertrekt. Tot dan vermijd ik alle commentaar over mogelijke namen, want er is niks zeker", aldus Vercauteren.

Dat Vercauteren er een aanvaller bij wil, is ook geen geheim. "Ja, ik hoop daarop. Maar de club is bezig met enkele dossiers en ik heb alle vertrouwen in die mensen. We hebben nog tot morgen middernacht..."