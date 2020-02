Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Ortwin De Wolf. KAS Eupen is nu zo goed als gered door de clean sheet van hem tegen Cercle Brugge. In de slotfase stopte hij nog een - weliswaar niet zo goed gegeven - strafschop, ook de rest van de match was hij sterk.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor drie man. Hoedje af voor Wesley Hoedt opnieuw, die de spitsen van Club Brugge een voor een in de achterzak stak. Vincent Kompany strooide dan weer met passing zoals enkel hij dat kan in de JPL, Maehle was opnieuw de rechtsachter van het kampioenenjaar.

Middenveld

Op het middenveld hadden we niet voor het eerst dit seizoen keuze te over. Eder Balanta had Ivo Rodrigues en Lamkel Zé in de tang en won heel veel duels, Gianni Bruno was een wervelwind voor Zulte Waregem in steun bij de spitsen en Vadis Odjidja én Roman Bezus deden Gent opnieuw enorm goed draaien.

Aanval

Voorin kiezen we voor Jelle Vossen (2 doelpunten), Moffi (bijzonder sterk voor KV Kortrijk) en Sakala (die KV Oostende aan drie belangrijke punten hielp).

Dat levert dan onderstaand elftal op: