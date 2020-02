Nieuwste talent uit Anderlecht-kweekvijver: wie is Lucas Lissens?

Anderlecht maakt vrijdag de aartsmoelijke verplaatsing naar AA Gent. Een trip naar de Ghelamco Arena is al lang geen plezierreisje meer, maar door de uitpuilende ziekenboeg belooft het een zware avond te worden voor de jonge bende van Franky Vercauteren.

Door het uitvallen van Vincent Kompany komt voor de wedstrijd tegen AA Gent Lucas Lissens voor het eerst bij de selectie. De 18-jarige centrale verdediger is afkomstig uit Lennik, waar hij zijn eerste voetbalstapjes zette. Na een seizoen bij Dender belandde hij bij de U9 van Anderlecht.

Lucas Lissens is een kopbalsterke centrale verdediger, die technisch meer dan behoorlijk onderlegd is. Volgens de regels van het huis zoekt hij steeds de voetballende oplossing. Van de huidige beloftenkern staat hij op fysiek en lichamelijk vlak al het verst in zijn evolutie.

Lissens doorliep alle nationale jeugdploegen en is momenteel actief bij de nationale U19, dat tot voor kort geleid werd door Jacky Mathijssen. Lissens is er aanvoerder van een getalenteerd team, dat onder meer bestaat uit Charles De Ketelaere (Club Brugge), Maarten Vandevoordt (Racing Genk), zijn ploegmaats bij Anderlecht Kana en Colassin, Dylan Mbayo (AA Gent)...

Zijn voorbeeld? Vincent Kompany

In een interview met Ring TV uit 2018 typeert toenmalig assistent van de nationale U17 David Penneman Lucas Lissens. "Lucas is een zeer intelligente voetballer, die heel veel kan corrigeren met zijn positiespel. Bovendien is hij altijd bereid om heel hard te werken. Dat zijn niet te onderschatten componenten om het te maken in het voetbal."

Toen in hetzelfde interview naar zijn voorbeeld gevraagd werd, moest Lissens niet lang nadenken. "Vincent Kompany! Een heel sterke verdediger die begonnen is bij Anderlecht en daarna enorm veel bereikt heeft bij Manchester City."