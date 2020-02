Junior Kabananga (ex-Anderlecht) verliet Cercle Brugge voor Kazachstan: "Een van mijn dromen is in vervulling gegaan"

Na vijf jaar in de Jupiler Pro League ging Junior Kabananga het oostelijker zoeken. Eerst was hij in Kazachstan aan de slag en sinds vorige zomer verdient hij zijn brood in Qatar.

Junior Kabananga zette vorige zomer zijn kribbel onder een contract bij Qatar Sports Club, waar hij sterk begon, maar al snel gedesillusioneerd geraakte. "Ik was titularis en de coach had vertrouwen in me. Toen hij opzij werd gezet, werd de situatie al snel bizar. Wanneer je in Qatar niet geregeld of elke match scoort krijg je kritiek of vlieg je buiten. Dat is nu ook het geval met Mario Mandzukic, die pas sinds deze winter voor Al Duhail uitkomt", vertrouwde de 30-jarige aanvaller ons toe.

Aanbieding van Waasland-Beveren

Kabananga zit met andere woorden in een situatie waar hij zo snel mogelijk van af wil. "Mijn contract loopt nog twee jaar en ik heb gevraagd om op huurbasis te mogen vertrekken om meer te kunnen spelen. Eerst gingen ze akkoord en kwamen er verschillende aanbiedingen binnen, waarvan eentje van Waasland-Beveren, maar ze zijn van mening veranderd. Op dat vlak is Qatar nog erger dan Saudi-Arabië (in 2019 speelde hij voor Al-Nasr Riyad). Nu moet ik tot mei wachten om een oplossing te vinden", legde de Congolees uit."

Junior Kabananga kwam drie jaar uit voor Anderlecht en twee voor Cercle Brugge, maar het is bij FC Astana waar hij het langst bleef. "Ik heb vier jaar doorgebracht in Kazachstan, waar ik erg mooie dingen beleefd heb. Het is echt een andere cultuur daar. Astana is een prachtige stad, Dubai in het klein, zeg maar."

"Ik heb geen spijt dat ik bij de club getekend heb. We wonnen vijf keer de titel en we speelden in de Europa League en de Champions League. Het is daar dat ik een van mijn dromen realiseerde; tegen grote ploegen zoals Atlético Madrid, Benfica en Galatasaray uitkomen", besloot de voormalige speler van Anderlecht en Cercle Brugge.