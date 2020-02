Jean-Pierre Janssens, voormalige spits van Union en Anderlecht die nog scoorde tegen Real, is overleden

Het Brusselse voetbal is in rouw. Union SG heeft een droevig bericht de wereld ingestuurd. Jean-Pierre Janssens is op 82-jarige leeftijd overleden. Union was de jeugdclub van Janssens. In de jaren '60 voetbalde hij voor Anderlecht, niet zonder succes.

Janssens werd opgeleid door Union en beleefde zijn hoogtepunt bij stamnnummer 10 in 1959 door te scoren in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Beker der Jaarbeurssteden, tegen AS Roma. Van 1961 tot 1964 ging Janssens voor RSCA voetballen. Tijdens die jaren maakte hij 25 doelpunten. De treffer die hem het langst zal bijgebleven zijn, zal het doelpunt in de zestiende finales van de Europacup I in 1962 zijn. Janssens kwam toen tot scoren op het veld van... Real Madrid. De wedstrijd eindigde op 3-3, Anderlecht won de terugmatch met 1-0. Janssens werd met Anderlecht tweemaal kampioen. Op de site van Union staat te lezen dat hij overleden is aan een slepende ziekte. Onze redactie wenst vrienden en familie veel sterkte toe.