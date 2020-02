Het sukkelstraatje van Nacer Chadli: te ver gepusht, te weinig voorbereiding

Zeven goals en vijf assists in 16 matchen... Voor een Anderlecht dat het zo moeilijk heeft offensief scheelt het wegvallen van zo'n speler wel meer dan een slok op een borrel. Nacer Chadli miste de cruciale periode met zijn ploeg en zit nog steeds niet op schema.

1 december 2019, Anderlecht heeft net verloren in Oostende. Nu moet u weten dat de kleedkamer van KVO een meter of drie lager ligt dan het veld en om naar de bus te gaan, moeten de bezoekende spelers voorbij de journalisten en een trapje op. Chadli passeert, trekt een grimas en stapt met veel moeite de trap op. Nochtans had hij net de 90 minuten volgemaakt. Een minder belangrijke speler had die wedstrijd nooit gespeeld.

Onmisbaar

De twee volgende wedstrijden ontbrak hij, maar net voor de winterstop deed Anderlecht er toch alles aan om hem tegen Genk en Antwerp op het veld te krijgen. Dat lukte, maar of het een goeie keuze was, dat laten we in het midden. Frank Vercauteren probeerde het op te lossen door hem centraal te zetten om de veel intensievere sprints op de flank te vermijden, maar dat was ook maar een lapmiddel.

Chadli kampt met een hardnekkige kuitblessure. Die had eigenlijk al veel langer rust nodig gehad, maar Anderlecht pushte hem omdat hij nu eenmaal onmisbaar was. Op stage in Spanje hoopte men dat hij de basis kon leggen voor een goeie terugronde, maar alweer liet het gebrek aan rust zich gelden. Na de Brugse wedstrijden ontbrak hij nu al drie weken op rij en voor zondag ziet het er ook nog niet goed uit.

EK

Hij revalideert bij Lieven Maesschalck. Waarschijnlijk wil Chadli zijn kans op het EK niet helemaal hypothekeren. Roberto Martinez heeft hem nog altijd in de bovenste schuif liggen, maar een halfgeblesseerde speler zal zijn kern ook niet verrijken. Dus mikt Chadli vooral op de play-offs, al zal het waarschijnlijk op een ander toneel worden dan wat hij verwachtte toen hij tekende.

De linkse winger kampt ook al een heel seizoen met een conditionele achterstand die er niet beter op zal geworden zijn. Anderlecht wil hem wel graag houden naar volgend seizoen toe, maar dan zal hij wel water bij de wijn moeten doen. En zal Monaco zijn prijs niet te hoog mogen leggen. Misschien is er wel een kansje door al de fysieke problemen die hij had...