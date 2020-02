Licentiecommissie heeft het moeilijk met rol Vandenhaute bij Anderlecht, Coucke ziet geen probleem

Zoals verwacht stelt de licentiecommissie zich vragen bij de aanstelling van Wouter Vandenhaute als extern adviseur bij Anderlecht. Hij is immers ook eigenaar van een makelaarskantoor en dat is dus balanceren op een slappe koord qua reglementering.

Vandenhaute is co-eigenaar van makelaarsbureau Let's Play. Toen bekend werd dat hij als adviseur zou optreden werden daar al grote vragen bij gesteld, maar Anderlecht liet weten dat er geen probleem is omdat hij eigenlijk geen lid zal worden van de club.

'Op één of andere wijze een beduidende invloed uitoefenen', is echter ook genoeg. Het nieuwe Clearing House - dat deze zomer in voege komt - brengt ook een verdere precisering van dat reglement met zich mee: 'bestuurders, aandeelhouders en vennoten van makelaarsbedrijven mogen niet rechtstreeks noch onrechtstreeks betrokken zijn bij de controle, het bestuur of de sportieve activiteiten van een club'.

Op 16 maart brengt de licentiecommissie zijn advies uit, maar Marc Coucke is er gerust in. "Er is natuurlijk wat werk aan de winkel, maar 'that's my job'. Ik voorzie geen problemen. Wat Wouter Vandenhaute betreft: da's een absoluut non-issue. Wij beantwoorden perfect aan het reglement", zegt hij in HLN.