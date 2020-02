Ianis Hagi doet het uitstekend bij Rangers FC: Knappe comeback tegen Braga in de Europa League

Ianis Hagi wordt op dit moment uitgeleend door Racing Genk aan het Schotse Rangers en de aanvallende middenvelder doet het uitstekend. In de Europa League scoorde Hagi gisteren twee doelpunten in een knappe comeback tegen Braga.

Ianis Hagi werd in de zomer gehaald door Racing Genk, maar het wilde niet echt lukken voor hem in de Belgische competitie. Hij wordt sinds deze maand uitgeleend aan Rangers FC en daar doet de aanvallende middenvelder het uitstekend.

Hagi scoorde al één keer in de Schotse competitie en in de Europa League was hij gisteren enorm belangrijk voor Rangers FC. Ze stonden 0-2 achter tegen Braga, maar toch won de thuisploeg nog met 3-2, dankzij onder meer twee doelpunten van de leenspeler van Racing Genk. Hij scoorde de winnende treffer.

Gerrard was onder de indruk van Hagi. "Hij is een uitzonderlijk talent. Er staat veel druk op hem, maar hij heeft een geweldige mentaliteit. Hij wil elke match winnen en dankzij zijn magie kwamen we terug in de wedstrijd en konden we zelfs nog winnen", aldus de trainer over Hagi bij The Guardian.