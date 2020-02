Wraak voor de bekeruitschakeling en het ticket voor play-off 1 is binnen: Standard blij met dubbelslag tegen Antwerp

Twee maanden na de zure uitschakeling in de kwartfinale van de Beker van België heeft Standard wraak genomen op Antwerp. Die wedstrijd waren de spelers en het publiek nog niet vergeten.

"Die uitschakeling heeft voor een wrange nasmaak gezorgd, maar ze heeft ons ook moed gegeven om vandaag te winnen en op ons goede elan verder te gaan", was Nicolas Gavory de bekermatch van december duidelijk nog niet vergeten. Het publiek, dat Lamkel Zé van het eerste tot het laatste fluitsignaal op de korrel nam, evenmin.

Door de drie punten is Standard ook mathematisch zeker van deelname aan play-off 1. "Ons doel was om ons zo snel mogelijk voor de play-offs te kwalificeren en dat is bij deze gebeurd", glimlachte de Franse linksachter. "We domineerden de eerste helft met veel ritme in ons spel en veel intensiteit in de duels. Daarna verdedigden we onze voorsprong heel goed."

De prestatie van zaterdagavond was ook een bevestiging van het goede spel in Genk. "Die zekerheid van play-off 1 is een flinke opkikker, en dat moeten we zien vast te houden. In december gingen we door een moeilijke periode. Om dan met een 13 op 18 aan te knopen na Nieuwjaar... niet slecht!"