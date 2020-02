Moeskroen bood Storck wél een nieuw contract aan: "Maar na onze redding zat hij in de hemel en dacht hij naar RSC Anderlecht, KRC Genk, Club Brugge of Hertha Berlijn te gaan"

Bernd Storck is bezig aan een nieuw huzarenstukje. De Duitse coach slaagde er vorig seizoen in om Royal Excel Mouscron een lange ongeslagen reeks te bezorgen. Anno 2020 lijkt hij Cercle Brugge uit een uitzichtloze situatie te redden.

Bij Royal Ecxel Mouscron denken ze met weemoed terug aan de periode onder Bernd Storck. Al lieten we eerder al weten dat er binnenskamers - voormalig coach ad interim Philippe Saint Jean op kop - wrevel was over de werkwijze van de veeleisende Duitser.

Nochtans wilden les Hurlus Storck na vorig seizoen graag houden. “Ik zal nooit vergeten dat hij ons gered heeft”, aldus Patrick Declerck in Het Laatste Nieuws. “De dwingende eisen? We kozen er toen zelf voor om onze coach te volgen.”

Storck heeft ons nieuw voorstel niet aanvaard

“Ons nieuw voorstel heeft hij echter niet aanvaard.”, besluit de voorzitter van Moeskroen. “Na onze redding zat hij in de hemel en dacht hij naar RSC Anderlecht, KRC Genk, Club Brugge of Hertha Berlijn te gaan. Het scenario van Cercle Brugge zat niet in zijn gedachten.”