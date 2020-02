Amper doorstroming van eigen jeugd bij Kortrijk en Zulte Waregem: samenwerking in de maak?

Het aantal jeugdspelers van KV Kortrijk en Zulte Waregem dat doorstroomt naar de A-kern ligt erg laag. Een samenwerkingsverband zou daar misschien verandering in kunnen brengen.

Ewoud Pletinckx is de enige speler van beide ploegen die een vaste waarde is bij de hoofdmacht. Volgens Het Laatste Nieuws zocht Kortrijk toenadering bij de Zuid-West-Vlaamse buren, wat ook door Zulte Waregem bevestigd werd bij de krant. De club zal ook ingaan op dat verzoek.

"We maken de denkoefening niet om financiële redenen. We moeten ook nog nagaan hoe de voetbalbond hier tegenover zou staan. En we willen onze eigen jeugdwerking niet inkrimpen maar gewoon eens zien of er betere resultaten kunnen ontstaan dankzij de samenwerking", zei Matthias Leterme, algemeen manager bij Kortrijk, bij HLN.