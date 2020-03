Mbokani zag het niet zitten, ploegmaat doet de uitleg: "Hij gaat nog een paar hattricks scoren"

Dieumerci Mbokani had gisteren even geen zin om te reageren na zijn hattrick, gezien alle drukte die er was omwille van zijn droge periode. Kapitein en ploegmaat Faris Haroun nam de honeurs dan maar waar...

Heel de kleedkamer was blij. Ze weten immers hoe belangrijk de Congolese spits voor hun ploeg is. "Niemand bij ons heeft ooit aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Vier kansen en drie goals, dat zegt toch genoeg? Trouwens, ik ben zeker dat er nog een paar hattricks voor Antwerp gaan volgen", knipoogde de middenvelder. Mbokani doet zo weer mee voor de topschutterstitel, waarvoor hij in een strijd verwikkeld is met Jonathan David van Gent. "Hij wil het absoluut, maar hij is daar ook niet de hele tijd mee bezig. Het is gewoon goed dat hij net voor play-off 1 weer de netten vindt. Die zege is trouwens voor heel de ploeg een opluchting. Ook zijn doelpunten zijn zo belangrijk voor ons."