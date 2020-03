"Pech" voor Michel Vlap: verliest treffer aan Joveljic

Michel Vlap was afgelopen weekend de man die het verschil maakte tegen Waasland-Beveren. Met twee goals had hij een groot aandeel in de eenvoudige zege van paars-wit. Hoewel, zeg maar een doelpunt en een assist. Het openingsdoelpunt komt namelijk op naam van Joveljic.

Vlap leek de openingstreffer binnen te schuiven, maar ook Joveljic vierde alsof het zijn doelpunt was. De twee gekscheerden al meteen na het doelpunt over wie nu uiteindelijk de bal het laatst had beroerd. Inititeel kwam de treffer op naam van Vlap te staan, maar daar is maandag verandering in gekomen.

Diverse Waalse media melden dat de Jupiler Pro League het doelpunt dan toch heeft toegekend aan Dejan Joveljic, meteen het eerste doelpunt voor de huurling van Eintracht Frankfurt. Michel Vlap, die de laatste weken in goede doen is, blijft steken op zeven rozen.