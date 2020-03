Dertien maanden(!) na laatste match is er eindelijk licht aan einde van de tunnel voor topschutter Anderlecht

Kan u zich zijn laatste wedstrijd nog herinneren? Het wordt in ieder geval steeds moeilijker. Even werd zelfs gevreesd dat het einde carrière zou worden, maar er is nu hoop. Hoewel ...

Landry Dimata ligt al meer dan een jaar in de lappenmand. De aanvaller van RSC Anderlecht werd vorig jaar nog topschutter bij paars-wit met 13 doelpunten, maar kwam op 10 februari 2019 tegen Zulte Waregem voor het laatst in actie. Dertien maanden leed Dertien maanden later zal de centrale aanvaller er tegen Essevee niet bij zijn zaterdag, want Dimata trainde door een kraakbeenletsel ondertussen nog steeds niet met de groep. Toch loopt volgens Het Nieuwsblad zijn revalidatie goed en zou er dus op die manier hoop zijn naar de toekomst toe. Of hij dit seizoen in actie komt? Die kans is niet al te groot, aansluiten bij de groep zou al een succes zijn - het ritme van de 22-jarige spits is momenteel helemaal weg.