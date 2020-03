Anderlecht walst als bulldozer over Zulte Waregem en heeft nog steeds hoop dankzij Eupen

't Is weer plezant om naar Anderlecht te gaan kijken voor de fans. Paars-wit rolt de laatste weken de tegenstand met gemak op. Wat nog meer is: ze maken nog kans op play-off 1, want Eupen deed hen in Mechelen een groot cadeau. Nu moeten ze hopen op een gelijkspel tussen Genk en KV Mechelen.

Negen op negen en dertien goals, als ze dat één keer eerder in het seizoen gedaan hadden, dan was play-off 1 allang binnen geweest. Maar Anderlecht heeft gewoon zijn juiste veldbezetting veel te laat gevonden. En daarvoor waren geen jongens als Nasri, Chadli en Sandler nodig hoor. Nee, gewoon de jeugd omringen met ervaren spelers als Kompany, Zulj en Vlap vertrouwen geven en en afstappen van dat overdreven uitverdedigen.

Nog steeds niet in eigen handen

Als ze dat een maandje eerder hadden gedaan, was er nu geen sprake geweest van play-off 2. Maar de realiteit is er. Anderlecht deed wel zijn werk tegen Zulte Waregem, maar moet nog steeds hopen op een gelijkspel in de laatste match tussen Genk en Mechelen en moet zelf winnen van STVV. Volgend seizoen dan maar direct serieus beginnen? Want dit Anderlecht hoorde gewoon thuis in play-off 1 als ze iets of wat normaal hadden gedaan.

Dat bewezen ze tegen Zulte Waregem. Op geen enkel moment kwamen ze in de problemen na een vroege own goal van Pletinckx. Vlap deed er even later nog eentje bij en 't was dus al zo goed als beklonken. Geef Frank Vercauteren gewoon de vrije hand en hij gaat er wel iets van maken hoor. Hij heeft het nu ook in volgorde gedaan: eerst de organisatie, dan pas de offensieve talenten laten gelden. Eerst werken en dan de vruchten ervan plukken.

Doku weer geweldig

Bij Anderlecht moeten ze hopen dat Jérémy Doku ook geduldig is. Wat een progressie dat die gemaakt heeft, zijn jeugdzonde tegen KV Mechelen buiten beschouwing gelaten. Dury wisselde bij de rust al De fauw omdat die sterretjes zag, maar Sandy Walsh verging het niet beter. Drie minuten na rust en Kompany verzond nog één van die lange ballen op maat. Doku maakte de actie en scoorde. Match helemaal gespeeld. Doku, Vlap en Chadli maakten er een recordzege van het seizoen van.

Toen Eupen scoorde op Mechelen werd duidelijk hoeveel de fans eigenlijk naar play-off 1 hunkeren. Heel het stadion ging op de banken staan. Vlap deed er na hands van Marcq nog eentje bij vanop elf meter. We durven zweren dat dit Anderlecht nooit verloren had van Oostende of gelijkgespeeld had tegen Waasland-Beveren.

Maar goed, ze hebben nog steeds kans. Genk en KV Mechelen moeten alle twee winnen en een gelijkspel is de enige goeie uitkomst van dat duel voor Anderlecht. Zelf moeten ze STVV opzij zetten. Maar dat lijkt ons op dit moment geen probleem te worden.