"Zou mooi zijn als wij play-off 1 halen en Anderlecht met Kompany niet"

KV Mechelen kan vanavond al zeker zijn van play-off 1, maar dan moet Genk wel punten laten liggen en moeten ze zelf winnen van Eupen. Middenvelder Rob Schoofs zou het als een fantastische prestatie beschouwen.

Anderlecht kunnen ze helemaal uittellen bij winst. "In de eerste plaats kijken we natuurlijk naar onszelf. Met Anderlecht zijn we niet bezig. Al zou het wel mooi zijn als blijkt dat wij het wel halen en Anderlecht met Vincent Kompany niet. Kompany is toch iemand die ons vertegenwoordigt bij de Rode Duivels", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Als Genk geen punten laat liggen tegen Oostende dan moeten ze volgende week naar de Luminus Arena voor een finale. “De zaak afmaken voor onze eigen supporters in mijn honderdste wedstrijd: dat klinkt perfect. Maar als het niet lukt, moeten we volgende week maar winnen in Genk.”