Vandenbempt zou top zes-plaats voor Anderlecht verdiend vinden: "Hoeveel sleutelspelers hebben zij niet gemist?"

Wordt Anderlecht zondag de lachende derde? De Brusselaars hebben hun eindspurt richting play-off 1 ingezet, maar hebben hun lot zelf niet meer in handen. Verdiend? Toch wel, vindt analist Peter Vandenbempt.

Vandenbempt ziet dat de efficiëntie van de laatste weken het verschil maakt. "Als Anderlecht in 4 of 5 andere wedstrijden die nu op 0-0 zijn geëindigd en waar ze ook kansen hadden en ze best goed gevoetbald hebben, een beetje efficiënter was geweest, dan stonden ze nu probleemloos op plaats 5, 4 of zelfs 3", zegt hij bij Sporza.

"Je zou de redenering ook kunnen omdraaien: misschien is het wel straf dat Frank Vercauteren Anderlecht nog op de laatste speeldag zo dicht in de buurt van Play-off I heeft gebracht. Ik hoor andere ploegen die problemen hebben, verwijzen naar een aantal afwezige sleutelspelers. Wel, ik denk dat niemand doorheen het hele seizoen meer spelers heeft moeten missen dan het Anderlecht van Vercauteren."

Als ze het halen zou het even verdiend zijn als Genk of KV Mechelen. "Ze hebben het seizoen eigenlijk afgewerkt zonder spits, zou je kunnen zeggen. Hoeveel heeft die Roofe gespeeld? Ze ontdekken er dan één met Colassin. Na 4 wedstrijden en 3 doelpunten valt die dan weer uit. Op het moment dat Yari Verschaeren boven water komt op Standard, valt hij weer uit. Chadli was dé man: hij valt uit."