1A volgend jaar met 18 ploegen? Veel clubs zouden akkoord gaan, maar wellicht ook tegenkanting uit de top-6

Hoe het verdere verloop van de competitie eruit zal zien is nog een groot vraagteken. Maar een van de scenario's is dat de bal zelfs helemaal niet meer aan het rollen gaat.

In dat geval kan het zijn dat we volgend jaar met 18 ploegen in 1A spelen. Er zouden in dat scenario immers geen play-offs meer zijn dit seizoen en ook geen ontknoping in de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot. Zij zouden dus promoveren en Waasland-Beveren hoeft niet te zakken.

Deze oplossing kan op steun rekenen van alle clubs in 1B en bij een overgrote meerderheid in 1A volgens Sporza. Tot die meerderheid behoren alle clubs van de K11 die tot play-off 2 veroordeeld zijn en Club Brugge. Ook van Gent wordt verwacht dat ze instemmen met deze regeling als het ooit zo ver komt.

De twee clubs die voor het meeste tegenkanting zouden zorgen, zijn Charleroi en Racing Genk.