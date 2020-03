Talentenfabriek Anderlecht: ondanks desastreus seizoen gaat het wel opbrengen

Anderlecht spiegelt zich aan Ajax en wil binnen afzienbare tijd ook zijn -jeugdige - spelers verkopen aan prijzen die vergelijkbaar zijn met de Amsterdammers. Dat is ook de filosofie achter de werking: talent blijven detecteren, kansen geven en na een paar jaar voor vele miljoenen verkopen.

Anderlecht wil niet meer afhankelijk zijn van het geld van de Champions League. In het verleden werd er elk seizoen rekening gehouden met Europees voetbal en om de twee jaar met Champions League. Zo werd het budget ook opgemaakt en als dat eens niet lukte, zorgde dat voor een financiële kater. Dat gaat waarschijnlijk ook volgend seizoen het geval zijn, maar die variabele willen ze dus uit hun planning halen.

Door commercieel sterker te worden, maar vooral ook hun talentenfabriek in Neerpede. Daar zal de komende jaren nog forser in geïnvesteerd worden dan nu het geval is. Het wordt immers de 'core business' van de club. Zoals dit seizoen jonge talenten veel kansen geven en hen zo sterker maken, waardoor ook hun marktwaarde veel groter wordt. Een zelfopgeleide speler vertegenwoordigt immers heel wat meer potentieel kapitaal en is veel goedkoper dan een aangekochte speler.

50 miljoen

Zelfs in een sportief desastreus jaar als het huidige mag Anderlecht zich dan ook rijker rekenen. Een jaar geleden was Jérémy Doku slechts één miljoen euro waard. Nu wordt die op Transfermarkt.com al op 6 miljoen gezet en hij vertrekt gezien zijn potentieel nooit voor minder dan 15. De bedoeling is om hem nog minstens een jaartje te houden en dan een recordprijs voor hem te krijgen.

Hetzelfde geldt voor Albert Sambi Lokonga. Die zijn marktwaarde staat momenteel al op 11 miljoen, terwijl dat een jaar geleden nog twee was. Onbetwist titularis zijn op je 20ste helpt natuurlijk wel. Verschaeren staat al op 16 miljoen terwijl dat een dik jaar geleden ook 1 miljoen was. Kana staat op 4 miljoen...

Zelfs jongens als Sardella, Amuzu, Colassin en Dewaele vertegenwoordigen nu al miljoenen potentiële transferopbrengst. De filosofie rendeert. Als de resultaten ook nog volgen, zal dat enkel nog stijgen. Maar de voorgenoemde jongeren vertegenwoordigen nu al een kapitaal van om en bij de (grof geschat) 50 miljoen euro. Daarvoor moet je al heel goed spelen in de Champions League...