QUIZ: Supporter van Anderlecht of een quizzer in hart en nieren? Test hier uw kennis over de Belgische recordkampioen

In deze voetballoze periode probeert Voetbalkrant.com voor het nodige tijdverdrijf te zorgen. Vandaag testen we uw kennis over de club met de meeste landstitels in de geschiedenis van het Belgische voetbal: RSC Anderlecht.

Bent u een Sportingboy of -girl in hart en nieren of gewoon een fervent quizzer? Aarzel dan niet en test uw kennis over Anderlecht in onze quiz. Tien vragen over Sporting Anderlecht. Opgelet, als we naar de naam van een persoon vragen willen we ALLEEN DE ACHTERNAAM weten. KLIK HIER OM TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com Eerder in deze reeks:

