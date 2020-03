Vossen wordt opgenomen in héél vervelende selectie

Jelle Vossen scoort zijn doelpunten dezer dagen in het shirt van Zulte Waregem. De aanvaller probeerde het in 2015 ook eventjes bij Burnley FC. Maar daar hebben ze geen goede herinneringen aan de Limburger.

Het is een lijstje waar geen enkele voetballer in zou willen staan. LancsLive heeft een 21-koppige selectie opgesteld met de 'slechtste' spelers die ooit bij Burnley FC hebben gespeeld. Eén van hen: Jelle Vossen.

"Vossen was amper twee maanden actief bij Burnley", klinkt het als verantwoording. "Hij speelde slechts vijf wedstrijden voor de club. Vervolgens haalde hij familiale redenen aan om terug te keren naar België."

Nochtans garantie op doelpunten

Het is nu eenmaal een feit dat de passage van de aanvaller in de Championship - hij speelde ook eventjes voor Middlesbrough FC - geen groot succes is geweest. Maar ter zijner verdediging: Vossen is in België bij elke club een garantie op doelpunten geweest.