Welke spelerskern heeft de hoogste marktwaarde in 1A? Wie is de meest waardevolle speler per club? Een overzicht

De competitie ligt stil en dat was voor het gespecialiseerde Transfermarkt.nl het uitgelezen moment om de marktwaardes van de spelers in de Jupiler Pro League nog eens te updaten. We brengen u per club de 'meest waardevolle speler'.

Eerder deelden we u al mee dat Jonathan David de hoogste marktwaarde achter zijn naam kreeg. De Canadese aanvaller van KAA Gent wordt op 25 miljoen euro geschat en houdt Krépin Diatta (21M) en Emmanuel Dennis (17M) achter zich. De duurst ingeschatte spelerskern is die van Club Brugge. Hieronder vindt u de totale geschatte marktwaarde per club én de speler met de hoogste geschatte marktwaarde achter zijn naam. Club Brugge 159,05 M – Krépin Diatta: 21 M

RSC Anderlecht 133,95 M – Yari Verschaeren: 15 M

KAA Gent 100,65 M – Jonathan David: 25 M

KRC Genk 87,50 M – Joakim Maehle: 10 M

Standard 77,55 M – Zinho Vanheusden: 15 M

Antwerp 59,25 M – Wesley Hoedt: 8 M

RSC Charleroi 36,23 M – Marco Ilaimaharitra: 5 M

Zulte Waregem 32,95 M – Cyle Larin: 4 M

Cercle Brugge 30,00 M – Godfred Donsah: 3 M

Moeskroen 28,05 M – Aleix Garcia: 4 M

KV Mechelen 26,43 M – Aster Vranckx: 4,5 M

KV Oostende 25,90 M – Ante Palaversa 4 M

STVV 25,43 M – Facundo Colidio 2,5 M

KV Kortrijk 22,60 M – Tuta 2,2 M

KAS Eupen 19,65 M – Smail Prevljak 2,5 M

Waasland-Beveren 15,00 M – Yuki Kobayashi 1,2 M