'Meerderheid in de maak voor nieuw competitieformat Jupiler Pro League'

Het is nog altijd niet duidelijk of dit seizoen afgewerkt zal worden, maar er wordt ook al nagedacht over de volgende seizoenen. Er ligt een bijzonder plan op tafel én een meerderheid lijkt in de maak.

De kans is bestaande dat er dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld zullen worden, en dan zullen er volgend seizoen 18 ploegen (mét Waasland-Beveren, OH Leuven én Beerschot) te zien zijn in de hoogste voetbalklasse. Er zullen dan ook geen play-offs gespeeld worden. Een jaar later zou er eventueel een profcompetitie van twintig ploegen worden opgestart, met ook meteen het einde van 1B op tafel liggende. Volgens Het Nieuwsblad ligt voor dat voorstel een tweederdemeerderheid binnen het bereik. Wat als? Als ploegen als Lokeren, Roeselare of Oostende geen licentie krijgen, kan dat wel voor gekke zaken zorgen waarbij een team als Lierse-Kempenzonen in 1B terecht zou komen - terwijl ze zich sportief maar net wisten te redden van degradatie. Sowieso wordt het de komende dagen nog druk onderhandelen. Eleven Sports liet alvast weten geen problemen te hebben met het eventueel afschaffen van de play-offs.