Trainer van Waasland-Beveren 'misschien een van de eersten met corona' en pleit voor stopzetting competitie en 18 ploegen in 1A: "Voetbal niet belangrijker maken dan het is"

Met nog drie matchen in de reguliere competitie op de kalender kreeg Dirk Geeraerd de sportieve touwtjes in handen op de Freethiel. Hij kreeg Waasland-Beveren niet weg van de laatste plaats, maar de club kan straks misschien toch in eerste klasse A blijven door de intrede van het coronavirus.

Deus ex machina voor de Waaslanders? Als er niet meer gevoetbald wordt, is de kans immers groot dat ze toch niet degraderen. Het coronavirus een reddende engel noemen is een brug te ver voor Dirk Geeraerd. "Mijn arts acht het mogelijk dat ik één van de allereerste coronapatiënten ben geweest", sprak de trainer van Waasland-Beveren bij Gazet van Antwerpen.

Competitie stoppen

Geeraers zag bijzonder hard af. "Ik viel negen kilo af na een longontsteking. Ik ben nooit getest en kan dus niet zeggen of het nu Covid-19 of Covid-18 was. Bruine urine, kortademig en slechte leverwaarden. Dan is voetbal bijzaak."

Wat het eventuele verdere verloop van de competitie betreft is hij duidelijk. "Wie zijn wij om van voetbal zo’n speciaal item te maken terwijl dokters vechten in de ziekenhuizen. Laten we stoppen en straks met achttien clubs in eerste klasse spelen", aldus Geeraerd, die ook twijfelt of de competitie dan nog eerlijk verloopt. "Wij zullen vier weken volle bak trainen, maar hoe hard gaat Cercle (zij spelen tegen Oostende, nvdr.) nog trainen voor één match na weken quarantaine?