Olivier Deschacht hard voor 'zijn' Anderlecht: "Ik herken ze niet meer; ze hebben een beetje gefaald"

Olivier Deschacht maakte vrijdag bekend dat hij nog een jaartje doorgaat bij Essevee. Toch duurt het nooit lang vooraleer Anderlecht ter sprake komt. Deschacht blikt terug op het bewogen seizoen van de Brusselaars: "ze hebben toch een beetje gefaald, ik herken Anderlecht niet echt meer", klinkt het.

In een gesprek met VTM geeft Deschacht zijn analyse van het seizoen van Anderlecht. "Ze hebben toch een beetje gefaald. Ze hebben Kompany, die nog perfect meekan in Engeland, je hebt Chadli... Anderlecht wilde via POII Europees voetbal halen, voor hen is het dus jammer dat ze de kans niet krijgen."

Ook het recente ontslag van Zetterberg, een vriend van Deschacht, deed de wenkbrauwen fronsen. Het déjà-vu gevoel was bij de verdediger niet veraf.

"Dat de club hem op deze manier opzij zette, kan niet. Ik dacht dat Anderlecht met mijn afscheid zijn lesje geleerd had, maar dan doen ze nu net hetzelfde met Zetterberg. Pijnlijk! Ik herken Anderlecht niet echt meer. Het is belangrijk om Kompany te blijven steunen."