We lieten ons verrassen door Mechelen, Anderlecht en Moeskroen in onze prognose: wie deed het beter en slechter dan verwacht?

Zoals elk jaar maakten we ook voor het seizoen 2018-2019 onze prognose. Slechts twee keer zaten we er 'boenk op' en drie keer lieten we ons serieus verrassen.

Titel en rode lantaarn Twee keer waren kwam onze prognose perfect overeen met de stand na 29 speeldagen en dat was bij nummers 1 en 16 in het klassement: Club Brugge en Waasland-Beveren. Of de kampioen en de degradant (in een normaal seizoen). Dat zijn toch de belangrijkste posities, niet? Serieus mispakt Twee ploegen konden ons zeer aangenaam verrassen. Voor promovendus hadden we een elfde plaats weggelegd en voor Moeskroen de vijftiende. Beide club scoorden vijf plaatsen hoger dan verwacht. Anderlecht hadden we dan weer veel hoger ingeschat. Na een kwakkelseizoen bleef de verwachte reactie uit. Geen derde plaats voor RSCA, maar een achtste. Close, but no sigar Cercle Brugge, KV Kortrijk en Zulte Waregem scoorden alle drie één plekje lager dan onze verwachtingen. Eupen een plekje hoger. Voor het overige scoorden Charleroi, Gent en Antwerp veel beter dan onze verwachtingen en kunnen we dat niet zeggen over Standard, Genk, STVV en Oostende.