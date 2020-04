1B, het gedrocht dat al jaren geleden herbekeken had moeten worden: enkel clubs met standvastige (en steenrijke) eigenaars overleven

Het ziet ernaar uit dat we volgend seizoen geen 1B-competitie gaan krijgen... Met wie zouden ze die sowieso vullen, want de Licentiecommissie was bijzonder hard voor de reeks. Een voorspelling die al jaren gedaan wordt door de kenners die de reeks van dichtbij volgen.

Roeselare, Lommel, Lokeren en Virton, dat is de helft van 1B dat geen licentie kreeg en die momenteel ook niet voor het BAS lijkt te gaan krijgen of er moeten grote veranderingen in de komende week aankomen. Ergens is het logisch, want heel 1B leeft - bewust - boven zijn stand.

OHL, miljoenen verlies, maar gelukkig is er de Thaise eigenaar

Het beste voorbeeld daarvan is OH Leuven. 18 miljoen euro verlies de laatste twee jaar, maar voorlopig werd dat door de Thaise eigenaar Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha met de glimlach onder het vloerkleed geveegd. Hij staat persoonlijk garant voor de continuïteit en deed al een kapitaalsverhoging om 10,7 miljoen euro verlies weg te werken.

Nu de club naar de hoogste afdeling lijkt te zullen gaan, zal hij zich zijn investering niet beklagen. Maar moest dit nog een aantal jaar aangehouden hebben, zou zelfs de schatrijke eigenaar wel twee keer beginnen nadenken zijn. Als je bijna 80 procent van je inkomsten aan lonen moet betalen, weet je dat er voor de rest niet veel overschiet.

Zo gaat het in heel 1B. Met standvastige eigenaars zoals OHL en Beerschot is er geen probleem. Ook de Turkse zakenman van Westerlo, Oktay Ercan, lijkt zijn staart niet snel te gaan intrekken. Maar als je dan ziet bij Virton... De excentrieke Luxemburger Flavio Becca ging er even snel een topploeg van maken. Tot het in het eerste jaar al verkeerd liep en hij weigerde verder te investeren.

1A heeft 1B altijd stiefmoederlijk behandeld en daar zien we nu het resultaat van

Of Roeselare, waar de Chinese eigenares het geld niet meer vindt om alles te betalen... Miljoenen investeren voor die kleine kans om naar 1A te stijgen. Een moordreeks! Dat Beerschot elke strohalm vastgreep vorig seizoen was ook niet te verwonderen. Niemand speelt er graag. Dat format van 4x tegen elkaar spelen, trekt ook op weinig.

Het is nochtans allemaal met de beste bedoelingen begonnen toen de competitiehervorming werd doorgevoerd. Maar toen bleek dat het afstevende op drama's - daar waarschuwden kenners als Karel Fraeye, Dave Peters en Jos Willems al jaren voor - had er ingegrepen moeten worden.

Maar 1B bleef door de Pro League stiefmoederlijk behandeld worden. De gelukkigen die eruit kwamen, doen er alles aan om er voorgoed uit te blijven. Nu lijkt 1B op sterven na dood en daar is niemand echt rouwig om. Vraag maar aan Lokeren hoe ze er zich op miskeken hebben...