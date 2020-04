Nicolas Penneteau heeft nog steeds ambitie: "Hoeveel jaar? Ik weet het niet"

Aan het begin van het seizoen had Nicolas Penneteau gezegd dat hij nog minstens twee seizoenen wilde spelen, maar door de langdurige stilstand van de competitie heeft hij nog meer zin gekregen om langer in doel te staan.

Nicolas Penneteau speelde een zeer goed seizoen. Hij zou er graag nog enkele jaren bij doen "Ik weet dat ik de vorm heb om door te gaan, maar ik moet het blijven bewijzen" vertelde de Franse doelman aan La Nouvelle Gazette.

De kans bestaat dus dat Penneteau volgend seizoen nog in doel te zien is bij Charleroi. Hoe lang zou hij nog in doel willen blijven staan? "ik weet het niet. Het zou één, twee of drie seizoenen kunnen zijn," aldus Penneteau.

"Een paar jaar geleden dacht ik dat ik tot mijn 39e in het profvoetbal zou zitten. Nu stel ik mezelf geen grenzen," concludeerde de keeper van de Zebra's. Als hij volgend seizoen nog in doel zou staan bij Charleroi, is het al zijn zevende seizoen bij de Belgische club.