Moeskroen doet maar liefst 3,5 uur over verdediging dossier voor BAS, zondag valt definitieve beslissing

Of Moeskroen ook volgend seizoen nog actief zal zijn in de hoogste voetbalklasse is nog maar de vraag. Dat de Henegouwers er alles aan gedaan hebben is wel zeker.

De advocaten van de club hadden woensdag maar liefst 3,5 uur nodig om het dossier volledig af te handelen. Aan de hand van Excel sheets gingen de advocaten geen onderwerp uit de weg. De advocaten werden geprezen voor hun sterke verdediging, maar vooralsnog is er geen duidelijkheid of Moeskroen alsnog de licentie toegewezen zal krijgen. Zondag valt de definitieve beslissing in het dossier. De advocaten namen ruim hun tijd om Moeskroen te verdedigen. Het is niet de eerste keer dat Moeskroen zolang bij het BAS zit. Twee jaar geleden hadden ze nog vier uur nodig.