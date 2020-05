Mirallas volgt spoor Bolat en vertrekt ook bij Antwerp

Eerder op de dag geraakte al bekend dat Sinan Bolat Antwerp ging verlaten, en nu heeft ook Kevin Mirallas besloten te vertrekken.

De 60-voudig Rode Duivel kwam binnen als grote naam, maar vertrekt na toch wel een enigszins teleurstellend jaar. Mirallas scoorde amper twee keer en gaf ook maar twee assists in 18 wedstrijden.

Het meest opvallende moment was toen hij razend da catacomben in liep, na een ruzie met Laszlo Boloni. Mirallas stond toen op het punt om in te vallen.

Mirallas kwam vorige zomer transfervrij over van Everton en hoopte bij Antwerp zijn carrière te herlanceren. Zo kon hij nog kans maken op een plekje bij de selectie voor het EK.

Doordat het EK uitgesteld is met een jaar, kan Mirallas alleen maar hopen dat hij het aankomend seizoen beter presteert dan het vorig.